2000’li yıllarda çıkardığı “Katmer” gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı, İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi’ye boşanma davası açtığını açıkladı.

47 yaşındaki şarkıcı, 3 yıllık evliliğinde bir süredir devam eden fikir ayrılıkları ve belirsizlikler nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

Lara, boşanma davasını kendisinin açtığını ve hukuki sürecin devam ettiğini duyurdu. Açıklamasında bu sürecin hassasiyetine dikkat çeken Lara, bundan sonraki süreçte kariyerine odaklanacağını belirtti.

"EVLİLİĞİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM"

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır yaşanan fikir ayrılıkları ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizlikler sonucunda evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Boşanma davası tarafımdan açılmış olup, hukuki süreç devam etmektedir.

Bu hassas dönemde özel hayatıma ve devam eden sürece göstereceğiniz saygı için teşekkür ederim. Hayat devam ediyor... Bundan sonra da her zaman olduğu gibi tüm enerjimi sanatıma, sahneme ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerime vermeye devam edeceğim.

Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Yoluma huzurla, inançla ve sevdiğim işi yapmaya devam ederek ilerleyeceğim. Allah herkesin gönlüne göre versin..."