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Halk TV Magazin Ünlü şarkıcı 37 yaşında öldü! 2,5 milyarlık klibin yıldızıydı

Ünlü şarkıcı 37 yaşında öldü! 2,5 milyarlık klibin yıldızıydı

LMFAO'nun 2,5 milyardan fazla izlenen "Party Rock Anthem" klibindeki performansıyla hafızalara kazınan İngiliz şarkıcı Lauren Bennett, 37 yaşında yaşamını yitirdi.

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Ünlü şarkıcı 37 yaşında öldü! 2,5 milyarlık klibin yıldızıydı

İngiliz şarkıcı Lauren Bennett'ten hayranlarını yasa boğan haber geldi. LMFAO'nun dünya çapında ses getiren ve 2 buçuk milyarı aşkın kişi tarafından izlenen "Party Rock Anthem" şarkısındaki vokaliyle tanınan Bennett, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Lauren Bennett'in vefatı, eski grubu G.R.L.'nin sosyal medya hesabından yapılan duygusal açıklamayla duyuruldu.

Paylaşımda, "Sevgili Lauren'ımızı büyük bir üzüntüyle kaybettiğimizi paylaşıyoruz. Kalplerimiz kırık ve onun bizim için ne ifade ettiğini anlatmaya kelimeler yetmez. Onun sevgisini, kahkahasını ve bize bıraktığı sayısız anıyı sonsuza dek yaşatacağız." ifadeleri kullanıldı.

Bennett'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Ünlü şarkıcı 37 yaşında öldü! 2,5 milyarlık klibin yıldızıydı - Resim : 1

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2,5 MİLYARDAN FAZLA İZLENEN KLİPTE YER ALDI

Lauren Bennett, LMFAO'nun 2011 yılında yayımlanan ve dünya çapında büyük başarı yakalayan "Party Rock Anthem" şarkısındaki vokaliyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Billboard tarihinin en başarılı şarkılarından biri olarak gösterilen parçanın müzik videosunda da yer alan Bennett'in rol aldığı klip, YouTube'da 2,5 milyardan fazla kez izlendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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