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Halk TV Magazin Doğukan Güngör askerden döner dönmez oraya gitti: Yeni sevgilisiyle yakalandı!

Doğukan Güngör askerden döner dönmez oraya gitti: Yeni sevgilisiyle yakalandı!

Askerlik görevini tamamladıktan sonra tatil için Çeşme'ye giden Doğukan Güngör, Alaçatı'da yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

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Doğukan Güngör askerden döner dönmez oraya gitti: Yeni sevgilisiyle yakalandı!

"Kızılcık Şerbeti" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğukan Güngör, askerlik görevini tamamladıktan sonra tatil için rotasını Çeşme'ye çevirdi. Ünlü oyuncu, Alaçatı'da yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

Ankara'daki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda vatani görevini tamamlayan Doğukan Güngör, tezkeresini almasının ardından yoğun çalışma temposu başlamadan önce tatil yapmayı tercih etti. Yeni sezonda başrolünü üstleneceği "Haysiyet" dizisinin çekimleri öncesinde dinlenmek isteyen oyuncu, Çeşme'ye gitti.

Doğukan Güngör askerden döner dönmez oraya gitti: Yeni sevgilisiyle yakalandı! - Resim : 1

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ALAÇATI'DA YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hürriyet'in haberine göre Güngör, önceki gün Alaçatı'da sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda vakit geçirdi. Uzun süre arkadaş grubuyla eğlenen oyuncu, mekandan yeni sevgilisiyle birlikte ayrıldı.

Çıkışta basın mensuplarını fark eden çift, dikkat çekmemek için birbirlerinden uzaklaşmayı tercih etti. Ancak ikili, kısa süre sonra başka bir mekanda yeniden bir araya gelerek tatillerine kaldıkları yerden devam etti.

Doğukan Güngör askerden döner dönmez oraya gitti: Yeni sevgilisiyle yakalandı! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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