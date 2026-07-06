Mert Yazıcıoğlu kararını verdi: Padişahlıktan doktorluğa!

Son olarak "Kuruluş Orhan" dizisinde Orhan Bey'i canlandıran performansıyla Mert Yazıcıoğlu, yeni projesini seçti. Ünlü oyuncu, gelen teklifler arasından tercihini Netflix için hazırlanan "Aras" dizisinden yana kullandı. Yazıcıoğlu'nun bu kez acil servis doktorunu canlandıracağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TMC Film imzası taşıyan "Aras" dizisinin hazırlıkları sürerken, projenin yönetmen koltuğunda Mert Yazıcıoğlu'nun "Kızıl Goncalar" dizisinde de birlikte çalıştığı Ömür Atay oturacak. İkilinin yeniden aynı projede buluşması şimdiden dikkat çekti.

CANLANDIRACAĞI KARAKTER BELLİ OLDU

Kulislerden sızan bilgilere göre Mert Yazıcıoğlu, İstanbul'da köpeğiyle yaşayan başarılı bir acil servis doktoru olan Aras karakterine hayat verecek. Ancak Aras'ın düzenli hayatı, geçmişine dair öğrendiği sarsıcı gerçekle tamamen değişecek.

Hayatı boyunca bildiği her şeyin yalan olduğunu öğrenen Aras, köklerini araştırmak için Doğubayazıt'a gidecek. Burada kendisini bir konağın içinde yıllardır süren kan davasının ortasında bulan genç doktorun yolu Ceylan ile kesişecek.