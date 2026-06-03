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Halk TV Magazin Ünlü oyuncu Onur Tuna dahil 3 kişinin uyuşturucu test sonucu çıktı

Ünlü oyuncu Onur Tuna dahil 3 kişinin uyuşturucu test sonucu çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında üç ismin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

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Ünlü oyuncu Onur Tuna dahil 3 kişinin uyuşturucu test sonucu çıktı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar’ın test sonucunun pozitif çıktı.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin’in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alınmıştı. Yapılan incelemede oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar’ın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Onur Tuna’nın testinde esrar etken maddesi THC tespit edildi. Özgür Deniz Cellat’ın testinde de aynı etken maddeye rastlandı.

Zehra Hanzade Gürkanlar’ın kan ve saç örneklerinde ise kokain metabolitleri tespit edildiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Onur Tuna dahil 3 kişinin uyuşturucu test sonucu çıktı - Resim : 1

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı!Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı!

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında ünlü oyuncu Onur Tuna'nın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Onur Tuna, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu, daha önce Mucize Doktor, Yasak Elma, Mahkum ve Şahane Hayatım gibi yapımlarda boy göstermişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Oyuncu
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