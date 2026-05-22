Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora, Hanzade Gürkanlar, Yasemin İkbal'in gözaltına alındığı öğrenildi.

ADLİ TIP'TA ÖRNEK VERDİLER

Gözaltına alınan 20 kişi sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra saç, kan ve idrar örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiler.

9 KİŞİ ADLİ TIP'TAN SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın (Blok3), Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan 9 kişi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 10 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı, Yaşar Özdaş ve Hakan Aydın hakkında yurt dışı çıkış adli kontrol kararı verilirken, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen Mehmet Rahşan ise tutuklandı.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; hakkında gözaltı kararı verilen fakat il ve yurt dışında bulunanlar arasında Serenay Sarıkaya, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Niran Ünsal gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Mirgün Sırrı Cabas'ın babasının vefat ettiği, İzmir'den İstanbul'a geleceği öğrenildi. (DHA)