Ünlü etçiden eşine 10 milyon liralık boşanma davası!

Ünlü etçi 'Emre Et'in sahibi Emre Ş., 8 yıldır evli olduğu eşi A.Ş.'ye boşanma davası açtı. Manisa Aile Mahkemesi'nde görülen davada Emre Ş., 10 milyon lira tazminat talep etti.

İddiaya göre olay, 30 Temmuz 2026 gecesi çiftin birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Emre Ş.'nin, şarja takılı olan eşinin telefonuna gelen bildirimleri fark ettiği ve mesajları gördüğü belirtildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Emre Ş., mesajları incelediğinde eşi A.Ş. ile ailece görüştükleri ve yaklaşık 10 yıldır tanıdığı en yakın arkadaşı E.G. arasında özel yazışmalar bulunduğunu gördü.

ÖLEN ANNESİNİN HATTINI KULLANDI İDDİASI

Boşanma davasında dikkat çeken iddialardan biri de iletişim için kullanıldığı öne sürülen GSM hattına ilişkin oldu.

A.Ş.'nin yıllar önce hayatını kaybeden öz annesi adına kayıtlı bir GSM hattını fiilen kullandığı iddia edildi.

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ

E.Ş., boşanma davasında eşi hakkında 'zina' ve 'sadakatsizlik' iddialarında bulunarak 5 milyon lira maddi, 5 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat talep etti.

Ünlü işletmeci ayrıca aile konutunun kendisine tahsis edilmesini, kişisel eşyalarının teslim edilmesini ve 3,5 yaşındaki çocuğu Alparslan ile kişisel ilişki tesisi kurulmasını istedi.