Türk iş insanı Yunanistan'da ölümden döndü! Ali Sabancı'yı kurtaran doktorlar yine imdada yetişti

Yunanistan açıklarında yaşanan olay, akıllara 2023 yılında Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın geçirdiği tekne kazasını getirdi. Leros açıklarında ağır yaralı halde bulunan Türk iş insanı Hasan Kınay, Leros Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından İstanbul'a sevk edildi.

Daha önce Sabancı çiftine müdahale eden sağlık ekipleri, bu kez bir başka Türk iş insanının yaşam mücadelesinde rol oynadı.

YUNAN BAKAN PAYLAŞTI

Olayın detayları, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’in sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Bakan Georgiadis, yaralı Türk vatandaşın oğlunun gönderdiği teşekkür mesajını paylaştı.

Mesajda Türkiye'nin büyük lojistik şirketleri arasında yer alan Kınay Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay'ın imzası yer alırken, kazayı geçiren iş insanının baba Hasan Kınay olduğu olduğu ortaya çıktı.

Sina Kınay'ın gönderdiği teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakan Georgiadis, bu gece yarısı mesajı için lütfen özürlerimi kabul edin. Babam ve ben, eve dönmemize yardımcı olduğunuz ve desteğiniz için size içtenlikle teşekkür etmek isteriz. Leros ve Rodos Hastanesi'nin doktor ve hemşirelerine, ayrıca Leros ile Rodos arasındaki helikopter tahliye uçuşunda görev yapan pilotlara ve tıbbi personele sonsuza dek minnettar kalacağız. Babamı teşhis ve tedavi ederken gösterdikleri bakım, profesyonellik, şefkat ve sıcaklık, insanlığın en güzel örnekleridir ve her insanın ihtiyaç anında karşılaşmayı umacağı niteliklerdir. Son 48 saat içinde bu inanılmaz ekip, Hipokrat Yemini'nin her bir ilkesini hayata geçirerek bu büyük ulusun modern tıbbın doğuş yeri olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Sarsılmaz desteğiniz ve babamın bakımında emeği geçen herkesin olağanüstü çabaları için sonsuza dek minnettar kalacağız."

ALİ SABANCI'NIN HAYATINI KURTARMIŞTI

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile o dönem eşi olan Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023’te geçirdikleri sürat teknesi kazasının ardından ağır yaralı olarak Leros Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Türkiye’ye sevk edilmişti.

Ali Sabancı da yaşadığı kazanın ardından, 2026 yılında hastaneye değeri 115 bin Euro’yu aşan tıbbi ekipman bağışında bulunmuş ve özel bir teşekkür mektubu göndermişti.