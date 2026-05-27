Milyarder Güler Sabancı bile dayanamadı: Ülker açıkladı

Tükiye'nin sayılı milyarderleri arasında yer alan Güler Sabancı'nın Ayvalık'ta çekip de paylaştığı fotoğraflarla gazeteci Kerim Ülker'den çarpıcı yorum geldi.

Güler Sabancı, Ayvalık'ta gittiği pazardaki tezgahların fotoğraflarını paylaştı. Güler Sabancı, tezgahlardaki POS cihazı tabelalarını görünce dayanamayıp özellikle fotoğrafladı. Kerim Ülker, Patronlar Dünyası'ndaki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ DE BAŞLAMIŞ!"

İş insanı Güler Sabancı’nın Instagram paylaşımında en çok dikkatimizi çeken şey ne çilekler oldu ne de pazarın renkleri… O küçük POS cihazı tabelaları oldu.

O tabelalar aslında bugün Türkiye ekonomisinin gündelik hayattaki en net özetlerinden biri gibiydi. Güler Sabancı paylaşımında şöyle diyordu: “Sarımsaklı Pazarı, Ayvalık… Tezgahlarda her şey güzel taze… Etiketlerde çok neşeli laflar görürdük ama kredi kartı ile alışveriş de başlamış…” Bu cümledeki en önemli kelime ise bize göre “ama” ydı… O “ama”, tek başına uzun bir ekonomik hikâye anlatıyordu.



Bir zamanlar kredi kartı daha çok AVM’nin, zincir marketin, beyaz eşyanın, tatilin sembolüydü. Şimdi ise domatesin, çileğin, fasulyenin yanında duruyor. Türkiye’de semt pazarları uzun yıllar “nakit ekonomi”nin son kalelerinden biri olarak görüldü. Pazarcı ile müşteri arasındaki ilişki daha doğrudandı. Cebindeki para kadar alışveriş yapılırdı. Şimdi ise pazarda bile POS cihazı görmek sıradan hale geldi. İşte Güler Sabancı’nın dikkat çektiği şey tam da buydu.

Bu fotoğraflar biraz da Türkiye’de orta sınıfın ruh halini anlatıyor. Tezgâhta bereket görüntüsü var… Ama o bereketin yanında bir finansman ihtiyacı da var. İşte bu yüzden Güler Sabancı’nın paylaşımı doğrudan politik ya da sert bir ekonomik eleştiri içermese bile çok güçlü bir sosyolojik fotoğraf veriyor. Bir ekonomi profesörü bunu grafiklerle anlatır… Merkez bankacıları verilerle anlatır… Güler Sabancı ise bir pazar tezgâhındaki “Kredi kartı geçerlidir” tabelasıyla çektiği fotoğrafla anlatıyor.