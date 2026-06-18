TRT ünlü oyuncunun sözleşmesini feshetti! Seti polis basmıştı

Dün akşam uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan TRT tabii oyuncusu Erdem Kaynarca'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği öğrenildi.

TRT tabii için çekilen “Ateş Denizi” dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki setine dün polis baskını düzenlenmiş ve karavanda sahne için hazırlanan başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmıştı.

Karavandan indirilip arabası aranan ünlü oyuncu daha sonra Halkalı’daki Narkotik Şube’ye götürülmüştü. İfadesinin ardından saç ve kan örneği alınan Erdem Kaynarca serbest bırakılırken, sete bir hafta ara verilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaşananların ardından Kaynarca'nın sözleşmesi feshedildi.

TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Dizinin yapım şirketi Sepya Film Prodüksiyon Ltd. Şti. Genel Koordinatörü Hakan Yıldız tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Firmamız tarafından yapımı sürdürülen Ateş Denizi isimli projemizin oyuncularından ‘Erdem Kaynarca’ hakkında, kamuoyuna yansıyan 'yasaklı madde kullanımı' gerekçeli adli süreç titizlikle incelenmiş ve oyuncu seçimlerimizin ilk gününden itibaren büyük bir hassasiyetle üzerinde durdurduğumuz 'yasaklı madde kullanımı' konusunda, firmamızın ve daha önemlisi projemize büyük bir özveri ile emek harcayan çalışma arkadaşlarımızın emeklerini zayii eden şahsın sözleşmesi şirketimiz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Projemiz yeni oyuncunun katılımı ile planlandığı şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MİLYONLARCA LİRA ÇÖPE GİTTİ

Erdem Kaynarca’nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından çekilen tüm sahnelerin çöpe atılacağı ve milyonlarca lira zararın olduğu belirtildi.