Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Kenan Doğulu dahil 8 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan ünlü isimlerden 8'inin test sonucu pozitif çıktı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Kenan Doğulu, Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek olmak üzere 8 kişinin uyuşturucu madde test sonuçları pozitif çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 14 isim daha sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.