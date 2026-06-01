Travis Scott'ın İstanbul gecesi yargıya taşındı: Organizatörden yanıt geldi

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott İstanbul'da sahne aldı. Scott'ın sahne performansının yaklaşık 20 dakika sürmesi sosyal medyada tepki alırken bir katılımcı, suç duyurusunda bulundu. Katılımcının performans süresini gerekçe göstererek başlattığı hukuki sürece, organizatör firmadan "konser değil, deneyim gecesiydi" yanıtı geldi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, etkinliğe bilet alarak katılan bir vatandaş, beklentilerinin karşılanmadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Şikayet dilekçesinde, Scott'ın sahnede yalnızca 20 dakika performans sergilediği vurgulanarak, organizasyon hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

ORGANİZATÖR FİRMA, 'KONSER DEĞİL, ÖZEL DENEYİM GECESİ' DEDİ

Dolandırıcılık iddialarının ve suç duyurusunun gündeme gelmesinin ardından etkinliği düzenleyen TemaCC firmasının kurucusu Taylan Özcan konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Bilet alan katılımcılara bu durumun önceden bildirildiğini iddia eden Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu etkinlik bir konser değil, 'Hosted by Travis Scott' konseptinde özel bir deneyim gecesiydi. Travis Scott gece boyunca etkinlik alanında bulunmuş, yaklaşık 1 saat boyunca organizasyona ev sahipliği yapmış ve ardından 20 dakikalık bir canlı performans sergilemiştir. Yaşanan organizasyon, uluslararası konseptlere tamamen uygundur."