Tarkan, Ankara'da ücretsiz konser verecek
Megastar Tarkan, Ankara'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, 5 Haziran'da Başkent Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir konser gerçekleştirecek.
Konser, Koç Topluluğu'nun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında özel bir etkinlik olarak düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'nin ev sahipliği yapacağı bu organizasyonla Ankara, unutulmaz bir müzik şölenine sahne olacak.
"GÖRÜŞÜRÜZ ANKARA" NOTUYLA DUYURDU
Megastar Tarkan, heyecan yaratan konser haberini kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına duyurdu. Megastar, konser ilanını paylaştığı gönderisine "Görüşürüz Ankara" notunu düşerek başkentteki hayranlarına seslendi.
ÜCRETSİZ DAVETİYELER YARIN DAĞITIMA ÇIKIYOR
Konsere katılım için sınırlı sayıda ücretsiz davetiye dağıtılacağı bildirildi. Tarkan'ı canlı izlemek isteyenlerin merakla beklediği söz konusu biletler, 2 Haziran'da (yarın) dağıtıma açılacak.