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Halk TV Magazin Tarık Papuççuoğlu ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun 4 damarı değişti

Tarık Papuççuoğlu ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun 4 damarı değişti

Kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edilen Tarık Papuççuoğlu ameliyata alındı. Bodrum'da ameliyat olan usta oyuncunun 4 damarı değişti.

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Tarık Papuççuoğlu ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun 4 damarı değişti

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle Bodrum’da bypass ameliyatı oldu. 77 yaşındaki oyuncunun 4 damarının değiştiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Papuççuoğlu’nun nisan ayında yapılan rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyat kararı alındı.

Tarık Papuççuoğlu ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun 4 damarı değişti - Resim : 1

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4 DAMAR DEĞİŞTİRİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, A.B.İ. dizisinde rol alan usta oyuncunun, çekimlerin tamamlanmasının ardından Bodrum’da hastaneye yattığı öğrenildi.

Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen bypass ameliyatında Tarık Papuççuoğlu’nun 4 damarının değiştirildiği aktarıldı. Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ameliyatın ardından taburcu edilen usta oyuncunun şu anda evinde istirahat ettiği, yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ameliyat Oyuncu
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