Selda Bağcan'ı görünce trafikte aracını durdurup indi! O anlar kamerada

Türk halk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, trafikte yaşadığı ilginç bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. Trafikte seyir halindeyken kendisini fark eden bir hayranı, aracını durdurarak usta sanatçıyla fotoğraf çektirmek istedi.

Selda Bağcan, trafikte ilerlediği sırada kendisini tanıyan bir hayranıyla karşılaştı. Bağcan'ı gören hayranı, akan trafikte aracından inerek usta sanatçının yanına geldi ve hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.

HAYRANINI KIRMADI

Bağcan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını geri çevirmedi. Samimi tavrıyla dikkat çeken sanatçı, hayranıyla birlikte objektiflere poz verdi.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Selda Bağcan, fotoğrafa düştüğü notla da dikkat çekti. Usta sanatçı paylaşımında, "Celebrity (ünlü) olmak ateşten gömlek" ifadelerini kullandı.

Bağcan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.