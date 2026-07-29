Sosyal medya fenomeni "Canbequit" hakkında soruşturma başlatıldı

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canbequit" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Nurican Tolun hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, Tolun'un tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim engeli getirildiği belirtildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI: SOSYAL MEDYA HESAPLARI ENGELLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canbequit" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Nurican Tolun hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca

müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde “canbequit” isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir."