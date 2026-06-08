Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti
İstanbul’un yoğun temposunu geride bırakarak Bodrum’da köy hayatına yerleşen Sertab Erener, doğayla iç içe yaşam tarzıyla dikkat çekti. Ünlü sanatçının bahçesinden ve günlük rutininden paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.
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Yıllar önce pandemi sürecinde İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşma kararı alan Sertab Erener, Bodrum’a yerleşerek doğayla iç içe bir yaşam kurdu.
Sertab Erener, uzun süredir Bodrum’un bir köyünde yaşamını sürdürüyor. Doğayla iç içe bir hayatı tercih eden ünlü şarkıcı, günlük yaşamını takipçileriyle paylaştı.
Erener’in zamanının büyük bölümünü evinin bahçesinde geçirdiği görüldü. Eşiyle birlikte barbekü yaptığı, ekin ektiği ve meyve topladığı anlar sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.
MÜZİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Doğayla iç içe bir hayat süren Sertab Erener’in müzik çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.
Erener’in yüzme, spor ve bahçe yaşamına dair paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi