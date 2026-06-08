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Halk TV Magazin Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti

Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti

İstanbul’un yoğun temposunu geride bırakarak Bodrum’da köy hayatına yerleşen Sertab Erener, doğayla iç içe yaşam tarzıyla dikkat çekti. Ünlü sanatçının bahçesinden ve günlük rutininden paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.

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Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti
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Yıllar önce pandemi sürecinde İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşma kararı alan Sertab Erener, Bodrum’a yerleşerek doğayla iç içe bir yaşam kurdu.

Sertab Erener, uzun süredir Bodrum’un bir köyünde yaşamını sürdürüyor. Doğayla iç içe bir hayatı tercih eden ünlü şarkıcı, günlük yaşamını takipçileriyle paylaştı.

Erener’in zamanının büyük bölümünü evinin bahçesinde geçirdiği görüldü. Eşiyle birlikte barbekü yaptığı, ekin ektiği ve meyve topladığı anlar sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.

Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti - Resim : 1

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MÜZİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Doğayla iç içe bir hayat süren Sertab Erener’in müzik çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.

Erener’in yüzme, spor ve bahçe yaşamına dair paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti - Resim : 3

Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti - Resim : 4

Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti - Resim : 5

Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti - Resim : 6

Sertab Erener’in doğayla iç içe yaşamı! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişti - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sertab Erener Bodrum
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