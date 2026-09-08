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Halk TV Magazin Serhat Kılıç’ın ölümünde kahreden tesadüf! Aynı gün hayatını kaybetti

Serhat Kılıç’ın ölümünde kahreden tesadüf! Aynı gün hayatını kaybetti

Serhat Kılıç’ın 5 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından kahreden bir tesadüf ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yıllar önce aynı filmde rol aldığı John Nyambi’nin de 9 yıl önce aynı tarihte hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Serhat Kılıç’ın ölümünde kahreden tesadüf! Aynı gün hayatını kaybetti
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‘Seksenler’ ve ‘Söz’ gibi dizilerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan oyuncu Serhat Kılıç, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'ın vefatının ardından ise acı bir tesadüf ortaya çıktı.

Serhat Kılıç, 2015 yılında vizyona giren ‘Robinson Crusoe ve Cuma’ filminde Malavi doğumlu oyuncu John Nyambi ile başrolü paylaşmıştı.

Filmde Kılıç, Robinson karakterine hayat verirken John Nyambi ise Cuma karakterini canlandırmıştı.

Serhat Kılıç’ın ölümünde kahreden tesadüf! Aynı gün hayatını kaybetti - Resim : 1

9 YIL ARAYLA AYNI GÜN HAYATLARINI KAYBETTİLER

John Nyambi, henüz 24 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Genç oyuncunun ölüm tarihi ise 5 Eylül 2017'ydi.

Serhat Kılıç'ın da 5 Eylül 2026'da yaşamını yitirmesiyle, iki oyuncu tam 9 yıl arayla aynı takvim gününde hayatını kaybetti.

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Serhat Kılıç'ın vefatıyla birlikte yıllar önce aynı filmde rol aldığı Nyambi'nin de 5 Eylül'de hayatını kaybetmiş olması, aradan geçen 9 yılın ardından kahreden bir tesadüf olarak sosyal medyada gündem oldu.

Serhat Kılıç’ın ölümünde kahreden tesadüf! Aynı gün hayatını kaybetti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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