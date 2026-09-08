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Halk TV Magazin Serhat Kılıç'ın cenazesine katılamayacak! 'Lütfen beni affet'

Serhat Kılıç'ın cenazesine katılamayacak! 'Lütfen beni affet'

Seksenler dizisinde Serhat Kılıç ile rol alan oyuncu Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından "Lütfen beni affet" diyerek bir paylaşım yaptı. Veda töreninde yer almayan Fersoy'un, film çekimleri nedeniyle cenazeye de katılamayacağı öğrenildi.

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Serhat Kılıç'ın cenazesine katılamayacak! 'Lütfen beni affet'

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Veda törenine katılamayan Ceyhun Fersoy, "Lütfen beni affet" diyerek bir paylaşım yaptı.

Seksenle­r dizisinde Serhat Kılıç ile birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından Kılıç ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

"SENİ UĞURLAMAYA GELEMEDİM LÜTFEN BENİ AFFET"

Dün düzenlenen veda töreninde yer almayan ve film çekimi nedeniyle cenazeye katılamayacağını belirten Fersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize'de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke yanında olabilseydim, hakkını helal et canım abim. En yakın zamanda ziyarete geleceğim."

Serhat Kılıç'ın cenazesine katılamayacak! 'Lütfen beni affet' - Resim : 1

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BUGÜN ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu beklenen Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni gerçekleştirildi. Kılıç’ın cenazesi bugün Ankara’da toprağa verilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cenaze Oyuncu
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