Serhat Kılıç'ın cenazesine katılamayacak! 'Lütfen beni affet'
Seksenler dizisinde Serhat Kılıç ile rol alan oyuncu Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından "Lütfen beni affet" diyerek bir paylaşım yaptı. Veda töreninde yer almayan Fersoy'un, film çekimleri nedeniyle cenazeye de katılamayacağı öğrenildi.
51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Veda törenine katılamayan Ceyhun Fersoy, "Lütfen beni affet" diyerek bir paylaşım yaptı.
Seksenler dizisinde Serhat Kılıç ile birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından Kılıç ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
"SENİ UĞURLAMAYA GELEMEDİM LÜTFEN BENİ AFFET"
Dün düzenlenen veda töreninde yer almayan ve film çekimi nedeniyle cenazeye katılamayacağını belirten Fersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize'de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke yanında olabilseydim, hakkını helal et canım abim. En yakın zamanda ziyarete geleceğim."
BUGÜN ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK
Kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu beklenen Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni gerçekleştirildi. Kılıç’ın cenazesi bugün Ankara’da toprağa verilecek.