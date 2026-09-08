Serhat Kılıç'ın cenazesine katılamayacak! 'Lütfen beni affet'

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Veda törenine katılamayan Ceyhun Fersoy, "Lütfen beni affet" diyerek bir paylaşım yaptı.

Seksenle­r dizisinde Serhat Kılıç ile birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından Kılıç ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

"SENİ UĞURLAMAYA GELEMEDİM LÜTFEN BENİ AFFET"

Dün düzenlenen veda töreninde yer almayan ve film çekimi nedeniyle cenazeye katılamayacağını belirten Fersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize'de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke yanında olabilseydim, hakkını helal et canım abim. En yakın zamanda ziyarete geleceğim."

BUGÜN ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu beklenen Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni gerçekleştirildi. Kılıç’ın cenazesi bugün Ankara’da toprağa verilecek.