Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara’da: 52 bin kişi aynı anda söyledi

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Şebnem Ferah, yaklaşık 6 yıllık aranın ardından Ankara’da sahne aldı. Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı’ndaki konserde Ferah, 52 bin müzikseverle bir araya geldi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTIĞI GÜN TÜKENDİ

Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Ferah, İstanbul ve İzmir’in ardından Ankara’da hayranlarının karşısına çıktı. Biletleri satışa çıktığı gün tükenen konsere yoğun ilgi gösterildi. Konserden saatler önce alanın önünde uzun kuyruklar oluşurken, Şebnem Ferah sahneye çıktığında yoğun alkışlarla karşılandı.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Ferah’ın müzik kariyerinden izler taşıyan şarkıların “Anka kuşu” metaforuyla LED ekrana yansıtıldığı açılışın ardından sanatçı, “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” şarkılarını söyledi.

Güçlü vokali ve sahne performansıyla dinleyicilerden alkış alan Ferah, “Can Kırıkları”, “Sil Baştan”, “Sigara”, “Bu Aşk Fazla Sana”, “Mayın Tarlası”, “Ben Şarkımı Söylerken” ve “Deli Kızım Uyan”ın da aralarında bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi.

“İLK 3-4 ŞARKIDA HEYECAN HAD SAFHADA OLUYOR”

Konserin ilk bölümünde dinleyicilere hitap eden Ferah, havanın soğuk olması nedeniyle sohbet bölümünü kısa tutup şarkılarla devam etmek istediğini söyledi.

Yeniden kalabalık bir dinleyici kitlesinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Ferah, "Çok kalabalık olduğu zaman, üstelik de araya 6 küsur yıl girince konuşmak, daha doğrusu cümleleri manalı seçmeye çalışmak zor oluyor. İlk 3-4 şarkıda bende de heyecan had safhada oluyor. Umuyorum herkes geldiğine şu ana kadar mutludur. Güzel bir akşam olsun, harika bir akşam geçirelim." dedi.

Ferah, dinleyicilere teşekkür ederek, "Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, burada beraber olmayı tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

KONSER SERİSİ DEVAM EDECEK

Şebnem Ferah, konser serisi kapsamında 10 Ekim’de Antalya’da, 17 Ekim’de İstanbul’da, 24 Ekim’de Bursa’da, 31 Ekim’de Adana’da ve 7 Kasım’da yeniden İstanbul’da sahne alacak. (AA)