Ünlü şarkıcı susmadı, kendi turnesini başlattı: Tüm gelir Filistin’e gidecek

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e yönelik destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerinden çıkarılmasının ardından yeni bir konser serisi başlatacağını duyurdu. Rapçinin “Özgür Filistin” adını verdiği turnenin gelirlerinin tamamı, Filistinlilere destek sağlayan kuruluşlara aktarılacak.

Macklemore'un yeni konser serisi Avrupa'da başlayacak. İlk konser 26 Ekim'de Dublin'deki 3Arena'da, ardından 29 Ekim'de Paris'teki Accor Arena'da ve 30 Ekim'de Londra'daki OVO Arena Wembley'de düzenlenecek. Organizasyon kapsamında ABD'de yapılacak konserlerin yanı sıra turneye katılacak diğer sanatçıların da ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

FİLİSTİN DESTEKÇİSİ SANATÇILAR DA YER ALACAK

Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son haftalarda yaşananların yalnızca kendisinin başına gelen bir olay olmadığını savundu. Rapçi, gelişmelerin son üç yılda yaşanan değişimlerin yanı sıra Filistin'in özgürleşmesi, sanatçıların karşı karşıya kaldığı baskılar ve milyarderlerin kültür-sanat alanındaki etkisi konusunda daha geniş bir tartışma başlattığını belirtti.

Rapçi, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için sahnelerini kullanan sanatçılarla iletişim halinde olduğunu ve bu isimlerle birlikte yeni konser serisini hayata geçireceğini söyledi.

TURNENİN GELİRİ FİLİSTİN'E GİDECEK

Macklemore, turnenin gelirlerinin Filistinlilere yönelik insani yardım, sağlık hizmetleri, eğitim, toplumsal destek ve savunuculuk çalışmaları yürüten kuruluşlara aktarılacağını açıkladı. Organizasyonun destekleyeceği kuruluşlar arasında Anera, Glia, Gaza Soup Kitchen, Taawon, HEAL Palestine, Palestinian Youth Movement, Middle East Children's Alliance, Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians, Institute for Middle East Understanding, Palestine Children's Relief Fund ve UNRWA USA bulunuyor.

"APOLİTİK KALMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Macklemore açıklamasında sanatçıların yalnızca insanları eğlendirmek için değil, toplumsal meseleler konusunda da seslerini duyurmak için sahneyi kullanabileceklerini savundu. Rapçi, Gazze'deki savaş sürerken “apolitik” kalmanın bir çözüm olmadığını ifade ederek “Özgür Filistin” çağrılarının susturulmasına karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

Rapçi ayrıca yaşananların kendisiyle sınırlı olmadığını belirterek, “Başıma gelenler, tek bir sanatçıdan ya da tek bir sahneden çok daha büyük bir mesele. Milyarderler sınıfı, hangi seslerin sahneye çıkmasına izin verileceğine, hangilerinin ise dinlenemeyecek kadar tehlikeli olduğuna karar verebiliyorsa, herkesin buna dikkat etmesi gerekir.” ifadelerini kullandı. Macklemore'un bu sözleri, yeni turneyi aynı zamanda sanatçıların ifade özgürlüğü tartışmasının bir parçası olarak gördüğünü ortaya koydu.

ED SHEERAN'IN TURNESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Macklemore, 4 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadium'da Ed Sheeran'ın konserinde sahne alırken Filistin'e destek mesajları vermiş ve Özgür Filistin” çağrısında bulunmuştu. Rapçi ayrıca Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik dayanışma mesajı vermişti. Bunun ardından turnenin organizatörü, bazı mekanların Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceğini bildirdi ve rapçinin ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarıldığı açıklandı.

Sheeran ise daha sonra kararın kendisi tarafından alınmadığını, kararın turnenin organizatörleri ve mekanlarla ilgili olduğunu söyledi. Tartışmanın büyümesinin ardından turnenin diğer açılış sanatçıları Finneas, Lukas Graham ve Aaron Rowe ile Sheeran'ın sahne grubu Beoga da turneden çekildi.

SİYASİ TARTIŞMALARDAN UZAK KALMAK İSTEDİ

Tartışmanın ardından Sheeran da 19 Eylül'de Philadelphia'daki konserinde Gazze'deki durum hakkında konuşarak yaşananları “felaket niteliğinde, haklı gösterilemez ve orantısız” olarak nitelendirdi. Ancak İngiliz şarkıcı, konserlerinin siyasi tartışmalardan ziyade birlik ve müzik etrafında şekillenmesini istediğini belirtti.

Macklemore ise Filistin'e yönelik desteğini 2023'ten bu yana farklı platformlarda sürdürüyor. Rapçi, Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla “Hind's Hall” ve devamında “Hind's Hall 2” parçalarını yayımlamış, elde edilen gelirlerin Filistinlilere yardım sağlayan kuruluşlara aktarılacağını açıklamıştı. (AA)