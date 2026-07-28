Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 2 yıl önce yaşamını yitiren oğlu Harun Akaröz'ü vefatının ikinci yıl dönümünde Bodrum Gündoğan Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Soyman, evlat acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek duygusal açıklamalarda bulundu.

24 yıl boyunca multiple skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Oğlunun mezarını sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Safiye Soyman, yaşadığı acının hiç dinmediğini belirterek şunları söyledi:

"Hiç ölmedi. Bugün de burada yatıyor. Sanki dün vefat etmiş gibi geliyor. Evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimseye yaşatmasın."

"GÖZYAŞLARIM HİÇ DURMUYOR"

Habertürk'ün haberine göre, yaz aylarını Bodrum'da geçirdiğini ve fırsat buldukça oğlunun mezarına geldiğini anlatan Soyman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bütün yazımı burada geçiriyorum. Kışın İstanbul'dayım ama sürekli geliyorum. Gözyaşlarım gece gündüz hiç durmuyor. Harun'u aklımdan çıkaramıyorum."

Harun Akaröz adına geçen yıl bir şarkı çıkardığını hatırlatan Soyman, bu yıl da yeni bir çalışma hazırlığında olduğunu açıkladı.

Yapılan tüm hayır ve yardımların oğlunun adını yaşatmak için olduğunu belirten sanatçı, Harun'un mücadele ettiği MS hastalığının çok ağır seyrettiğini ifade ederek, "Benim çocuğumun çok agresif bir MS'i vardı" dedi.

"HARUN'UN RUHUNUN BU KEDİDE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Safiye Soyman, mezarlıkta yanından hiç ayrılmayan kedinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da anlattı.

"Bu kedi, Harun öldüğünden beri burada onu bekliyor. Harun'un ruhunun bu kedide olduğuna inanıyorum."

Kedinin hareketlerinin oğlunu hatırlattığını söyleyen Soyman, "Ağaca tırmanıyor, bana saklanıyor, mezarların arkasına geçip bir anda önüme çıkıyor. Harun da çok şakacı, çok hareketli biriydi. Bu kedinin hareketlerinde hep onu görüyorum. Oğlum burada, oğlum bunda" sözleriyle duygusal anlar yaşadı.