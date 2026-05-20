Özcan Deniz'den ailesine açık mektup! Demediğini bırakmadı

Özcan Deniz, doğum gününde sosyal medya hesabından ardı ardına yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ailesine "açık mektup" yazan Deniz, kardeşleri Ercan ve Yurda Deniz hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Mektubuna oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar'a teşekkür ederek başlayan Deniz, kardeşleri Nurcan, Sibel ve Melek için de iyi ifadeler kullandı.

"ALLAH SENİ O İKİ İBLİSTEN KORUSUN"

Annesi ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündem olan Deniz, annesine şöyle seslendi:

"Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir beladan ve hastalıktan kurtardım. Sen her ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Kimseyle ve kimsenin yaptıklarıyla kıyaslanamazsın. Karnında taşımış olman bile yeter bazı şeyleri geride bırakmak için. Olan oldu. Artık tartışmanın bir önemi yok. Allah seni o iki iblisten korusun. Onlarla tekrar yol yürüme gafletinden seni muaf eylesin. İyi ki varsın."

"ÇEVİRDİĞİN FIRILDAKLARI UNUTMADIM"

Babasına "Sende yaşadığım hayal kırıklığının kat be katını bana kardeşim yaşattım" diyen Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz'e ise demediğini bırakmadı:

"Allah senin sofrana oturan, yanında yörende bulunan, hasbelkader sana temas etmiş, işi düşmüş, eline geçmiş her kişiyi senin şerrinden, dolaplarından, zihninden, manipülasyonlarından, mitomanlığından, hainliğinden korusun. Ne çocuğuma ekranlarda p*ç demeni, ne karıma ettiğin küfürleri ne iftiralarını ne ölmüş babama ve anneme ettiğin ahlaksız küfürleri ne hainliğini ne benden çaldığın 40 yıllık alın terimi ne de çevirdiğin fırıldakları unutmadım."

"EMEĞİMİ HARAÇ MEZAT YOK PAHASINA SATIP YEDİN"

"Hayatımdan çıkmanız için ne istiyorsanız fazlasıyla verdim. Hepsini oğlunun ve de 3.şahısların üstüne yaptın. Kendini beş parasız gösteriyorsun." diyerek sözlerine devam eden Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Sayenizde sıfırdan başladım her şeye. Fakat gitmeyeceğini ve daha fazlasını alacağını söylüyorsun. Madem öyle hepsini senden geri almaya ve tek kuruşunu bile size yedirmemeye ve de adalet önünde hesap vermenize ben de ant içtim. Ama çocuğumun mirası olan filmlerimi ve albümlerimi, alın terimi, emeğimi haraç mezat yok pahasına satıp yedin ya... Her kuruşu sana ve senden bunu hatır gönül bilmeden alanlara ve tekrar bana satmaya çalışanlara haram olsun kardeşim. İyi ki tanıdım seni. Bana bir kütüphane dolusu kitabın öğretemeyeceği şeyi öğrettin, 'kötülük nedir, kötü kimdir'."

"AİLENİN TÜM KÖTÜ GEN HAVUZUNUN 2 MÜSTESNA ABİDESİSİNİZ"

Son olarak kardeşi Yurda'ya da seslenen Özcan Deniz, açıklamasını şöyle noktaladı: