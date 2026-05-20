Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Tarkan 'besteci değil' diyen şarkıcıya Megastar'dan yanıt!

Tarkan 'besteci değil' diyen şarkıcıya Megastar'dan yanıt!

Tarkan hakkında “besteci değil” yorumunda bulunan şarkıcı Emre Kaya’nın sözlerinin ardından, Megastar sessizliğini bozdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tarkan 'besteci değil' diyen şarkıcıya Megastar'dan yanıt!
Son Güncelleme:

Şarkıcı Emre Kaya, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tarkan'ın besteci olmadığını söyleyen Kaya, "Bestecilik başka bir durum, şarkı yazmak başka bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaya’nın sözleri sonrası içerik üreticisi Faruk Teymur, Tarkan’ın kariyerindeki hit şarkılara dikkat çekerek sert bir çıkış yaptı. Tarkan’ın “Kuzu Kuzu” ve “Ölürüm Sana” gibi eserlerinin altını çizen Teymur, "Tarkan'a nasıl besteci değil denir?" ifadeleriyle tartışmaya katıldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Tarkan 'besteci değil' diyen şarkıcıya Megastar'dan yanıt! - Resim : 1

Nazan Öncel'den yeni Sezen Aksu açıklaması! 'Daha fazla içimde tutamadım'Nazan Öncel'den yeni Sezen Aksu açıklaması! 'Daha fazla içimde tutamadım'

TARKAN "İÇİMİN YAĞLARINI ERİTTİ" DEDİ

Tarkan da Faruk Teymur’un paylaşımına yaptığı yorumla sessizliğini bozdu. Megastar, destek mesajı için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti… Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyeyim."

Tarkan 'besteci değil' diyen şarkıcıya Megastar'dan yanıt! - Resim : 3

Tarkan’ın yorumu kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarkan Müzik
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro