Tarkan 'besteci değil' diyen şarkıcıya Megastar'dan yanıt!

Şarkıcı Emre Kaya, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tarkan'ın besteci olmadığını söyleyen Kaya, "Bestecilik başka bir durum, şarkı yazmak başka bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaya’nın sözleri sonrası içerik üreticisi Faruk Teymur, Tarkan’ın kariyerindeki hit şarkılara dikkat çekerek sert bir çıkış yaptı. Tarkan’ın “Kuzu Kuzu” ve “Ölürüm Sana” gibi eserlerinin altını çizen Teymur, "Tarkan'a nasıl besteci değil denir?" ifadeleriyle tartışmaya katıldı.

TARKAN "İÇİMİN YAĞLARINI ERİTTİ" DEDİ

Tarkan da Faruk Teymur’un paylaşımına yaptığı yorumla sessizliğini bozdu. Megastar, destek mesajı için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti… Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyeyim."

Tarkan’ın yorumu kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.