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Oyuncu Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Oyuncu Melisa Şenolsun’un, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testinin sonucu belli oldu.

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Oyuncu Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu incelemeleri netleşmeye devam ediyor. Sanat ve spor dünyasından 18 isim yer aldığı soruşturmada; Melis Sezen, Aslı Bulut İynemli ve Yağız Sabuncuoğlu’nun testleri negatif sonuçlanırken; Afra Saraçoğlu, Melisa Şenolsun ve eski futbolcu Hasan Şaş’ın testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

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SAÇINDA KOKAİN ÇIKTI

Burak Doğan'ın haberine göre, Melisa Şenolsun’un test sonucunda saçında “kokain” çıktı.

18 EYLÜL'DEKİ OPERASYONDA 18 İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül 2026 tarihinde uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirilmiş ve 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla gözaltına alınan 18 kişinin tam listesi şöyleydi:

Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağ – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski millî futbolcu), Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu), Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta, Rıfat Atlı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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