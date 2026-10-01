Doğalgazda sınırı geçen çok daha yüksek ödeyecek! Eski BOTAŞ Genel Müdürü açıkladı

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte konutlarda kombiler, merkezi ısıtma sistemi bulunan sitelerde ise kazanlar yanmaya başladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, doğalgazda nisan ayında kademeli tarifeye geçildiğine dikkati çekerek, abonelerin aylık tüketim için belirlenen sınırı aşmaları durumunda, en az yüzde 50 daha fazla fatura ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

GÜNLÜK TÜKETİM LİMİTLERİNİ TAKİP EDİN UYARISI

ANKA'dan Olcay Aydilek'e konuşan Yardım, tüketicilere ve apartman yöneticilerine seslenerek, günlük tüketim limitlerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yardım, "Vatandaşın ve apartman yöneticisinin günlük tüketim limitini takip etmesi önemli. Buna göre tüketimlerini aylık ve haftalık ölçsün. Bu sınırı geçmesin. Yoksa çok yüksek bir fatura ile karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Türkiye, nisan ayında doğalgazda kademeli tarifeye geçti. Uygulama kapsamında, her il için aylık bazda ayrı ayrı tüketim sınırları belirleniyor. Aylık miktarlar, gerek BOTAŞ’ın gerekse doğalgaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde duyuruluyor.

Uygulama gereğince konut abonelerinin tüketim miktarları, Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her bir kademe için farklı doğal gaz tarifesi belirlenmiş durumda bulunuyor.

KADEMELER ARASINDAKİ FİYAT FARKI NE KADAR?

BOTAŞ’ın Kademe-1 satış fiyatı her bin metreküp için 10 bin 625 TL, Kademe-2 satış fiyatı da 18 bin TL olarak belirlendi.

Bu tutarlara, vergiler ve diğer paylar ekleniyor ve abonenin her bir metreküp için ödeyeceği net miktar ortaya çıkıyor.

Başkent Ankara’da, vergiler ve sistem kullanım bedeli dahil tükettikleri her metreküp gaz için Kademe-1 kapsamında yer alan konut aboneleri 17,35 TL, Kademe-2’de yer alan aboneler de 26,20 TL ödeyecek. Diğer illerde de bu düzeye yakın tutarlar söz konusu olacak.

Konut abonelerinin yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği açıklandı. Ancak, kış mevsiminin en sert olduğu aylarda çok daha fazla sayıda abonenin, yüklü miktarda gaz faturasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

ÇOK YÜKLÜ FATURALARA KARŞI ÖNLEM ÖNERİLERİ

Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, abonelerin aylık tüketim için belirlenen sınırı aşmaları durumunda çok yüklü, katlanmış fatura ile karşı karşıya kalacağı uyarısını yineledi.

Günlük tüketim limitinin geçilmesi durumunda hemen önlem alınmasını öneren Yardım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketim limiti aşılıyorsa hemen ısınma alışkanlığı değiştirilmeli ve ev sıcaklığı bir iki derece düşürülmeli. Bazı günler çok az tüketim varsa o ay o kadar daha fazla gaz tüketebilir."

Yardım, Başkent Ankara’da, vergiler ve sistem kullanım bedeli dahil bir metreküp gazın Kademe-1 konut aboneleri için 17,35 TL, Kademe-2’de yer alan aboneler için ise 26,20 TL olduğunu anımsatarak, Kademe-2’den gaz tüketen abonelerin Kademe-1’e göre en az yüzde 50 daha fazla fatura ödeyeceğinin altını çizdi.

Yardım, "Kademe-1’de belli bir sübvansiyon var. Kademe-2’de de sübvansiyon söz konusu ancak son derece sınırlı. Bu da doğal olarak faturaya yansıyacak" diye konuştu.