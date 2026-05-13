Oyuncu Alp Balkan'a veda! Babası tabutuna sarılıp ağladı

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından ‘Mahallenin Muhtarları’ dizisinde canlandırdığı ‘Eczacı Bahadır’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Alp Balkan, son yolculuğuna uğurlandı.

56 yaşında hayatını kaybeden oyuncu için Bakırköy Yenimahalle Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

ACILI BABA TABUTA SARILDI

İki gün önce doğum gününü kutlayan Alp Balkan’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Habertürk'ün haberine göre, cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, tekerlekli sandalye ile törene katılan baba, oğlunun tabutuna sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyuncu Süleyman Yağcı ve Tuna Arman da cenazede gözyaşlarını tutamadı. Arman, "Alp melek gibi bir insandı. Bir gün önce telefonda konuştuk" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze namazının ardından Alp Balkan’ın naaşı, Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verildi.