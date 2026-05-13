Oktay Kaynarca zehirlendi!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan gelen son haber hayranlarını endişelendirdi. 61 yaşındaki ünlü oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde hastaneye giden Oktay Kaynarca'nın tedavi sonrası sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

ŞİMDİLERDE SUNUCULUK YAPIYOR

Şimdilerde "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kaynarca, kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. En çok 2003-2004 yıllarında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile özdeşleşen Kaynarca, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi projelerde de boy gösterdi.

İlk televizyon dizisi ise henüz konservatuvar öğrencisiyken kamera karşısına geçtiği Gençler (1989) isimli diziydi.