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Halk TV Magazin Okan Kurt, Demet Akalın'ı taciz eden kişiye tokat atmış!

Okan Kurt, Demet Akalın'ı taciz eden kişiye tokat atmış!

Demet Akalın'ın tacize uğradığı konserle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Okan Kurt'un, Akalın'ı taciz eden kişiye tokat attığı öne sürüldü.

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Okan Kurt, Demet Akalın'ı taciz eden kişiye tokat atmış!
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın konser sırasında bir kişinin tacizine uğradığı olayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Okan Kurt'un ünlü şarkıcıyı taciz eden kişiye tokat attığı öne sürüldü.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Şarkılarını seslendiren Akalın, konserin bir bölümünde seyircilerin arasına inerek performansına devam etti.

Ancak şarkıcının hayranlarıyla bir araya geldiği sırada Akalın, kalabalığın içerisinde tanımadığı bir kişinin kendisine yönelik tacizine maruz kaldığını belirtti.

Akalın, "Her tarafımı elledi ya" diye bağırarak tepki gösterdi. Şarkıcı ardından çevresindekilerden "Alın şunu, polis yok mu" diyerek yardım istedi.

Okan Kurt, Demet Akalın'ı taciz eden kişiye tokat atmış! - Resim : 1

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OKAN KURT TOKAT ATTI

Olayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, Demet Akalın'ın yaşadığı olayın ardından Okan Kurt, şarkıcıyı taciz ettiği belirtilen kişiye tokat attı.

Kurt'un müdahalesinin ardından güvenlik görevlileri de olaya müdahil oldu.

Yaşanan olayın ardından Demet Akalın ve Okan Kurt araçlarına binerek alandan uzaklaştı.

Okan Kurt, Demet Akalın'ı taciz eden kişiye tokat atmış! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Demet Akalın Konser Taciz
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