Kobra Murat'a 'keleşli bombalı' ölüm tehdidi! 1 milyon dolar istediler
"Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız" şeklinde ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kobra Murat, kendisinden 1 milyon dolar istendiğini açıkladı.
Sosyal medyada Kobra Murat olarak tanınan roman müziğinin ünlü ismi Murat Divandiler yeni nesil çeteler tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
Devamlı tehdit mesajları aldığını söyleyen Kobra Murat, "Yabancı numaralardan, Avrupalardan, işte İran, Irak falan böyle bilinmeyen numaralardan" arandığını söyledi.
"EVİNE BOMBA KOYARIZ, KELEŞLE TARARIZ, TORUNUNU KAÇIRIRIZ"
"Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız, evini yakarız" şeklinde tehditler aldığını belirten Kobra Murat, kendisinden 1 milyon dolar istendiğini söyledi.
İşlere gitmeye devam ettiğini fakat huzursuz olduğunu açıklayan Kobra Murat savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
"ARABAM KIRMIZI DOLAŞIYORUM PARİS’İ İNGİLTERE'Yİ KIBRIS’I"
2 aydır arayan numaraları engellese de tehdit mesajları almaya devam ettiğini söyleyen Kobra Murat, sözlerini ise "Arabam kırmızı dolaşıyorum Paris’i İngiltere'yi Kıbrıs’ı. Kobra Murat insanların eğlencenin evliliklerin düğünlerin derneklerin konserlerin yıldızı, üzemezsin beni. Agaları gelse, yıkamazsın beni, babaları gelse..." diyerek noktaladı. (DHA)