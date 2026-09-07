Murat Övüç Manifest'i hedef aldı: Başörtüsü videosu nedeniyle tutuklanıp serbest kalmıştı

Başörtüsü videosu nedeniyle tutuklanıp serbest kalan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bu kez Manifest grubu hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bir YouTube programına katılan Övüç, Manifest'i hedef alarak çocuklara kötü örnek olduğunu söyledi.

Manifest'in kıyafetlerini eleştiren Murat Övüç, çocukların grubun kıyafetlerinden etkilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes Manifest eteği giyiyor görüyorum, kız daha 11 yaşında. Çok affedersin, çok özür dilerim ortada her şeyi. Ben utanıyorum. Özeniyor evlatlar, maalesef ki onlar gibi olmak istiyor. Herkes elinde mikrofon ‘ben şu kızıyım, ben Manifest’in şu kızıyım’ diyor. Bana göre çok kötü bir örnek, Türkiye Cumhuriyeti evet laik ama İslami şartlar da var. O kızlar onlara özeniyor. Büyük sıkıntı."

Övüç'ün, Manifest hakkındaki açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

BAŞÖRTÜLÜ VİDEOSU NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Murat Övüç, başörtüsü takarak çektiği bir video nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 20 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.

102 gün cezaevinde kalan Övüç, 1 Nisan 2026'da tahliye edilmişti.