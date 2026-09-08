Murat Dalkılıç 14. kez ameliyat olacak: Doktordan şaşkına çeviren soru!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Ceyda Düvenci’nin programında yaşadığı sağlık sorunlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 13 kez burun ameliyatı olan Dalkılıç, 14. kez bıçak altına yatacağını açıkladı.

Son yıllarda üst üste geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, yaşadıklarını anlattı.

Yaşadığı sürecin estetik bir kaygı olmadığını vurgulayan Dalkılıç, "Ameliyatta kaptığım enfeksiyon, 11 buçuk saatlik bir ameliyat oldum, oradaki enfeksiyon bu hale getirdi." dedi.

"NE MESLEK YAPACAKSIN?"

Programda en çok dikkat çeken an ise Dalkılıç’ın doktoruyla arasında geçen diyalog oldu. Tedavi sürecinin başında doktorunun kendisine çok fazla şans vermediğini belirten şarkıcı, aldığı o sert soruyu şu sözlerle paylaştı:

"Doktor aslında ilk başta çok şans vermemişti. Bana dedi ki, 'Muratçığım ne meslek yapacaksın?' dedi. Ben de 'O kadar mı?' dedim. 'Evet, o kadar' dedi. 'O zaman bana bırak kendini, bir ameliyatlar silsilesi yapacağım sana' dedi."

Ünlü şarkıcı, hala nefes almakta büyük zorluk yaşadığını ve bu nedenle operasyonların devam edeceğini söyledi.

13 kez ameliyat masasına yatan Dalkılıç, "Ufak tefek operasyonlar olacağım" diyerek 14. operasyonu da geçireceğini belirtti.