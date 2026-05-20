Mahsun Kırmızıgül’den dikkat çeken Manifest paylaşımı!

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son dönemin en dikkat çeken müzik grubu Manifest’e destek verdi.

Paylaşımında dünya çapındaki K-Pop başarısına değinen Mahsun Kırmızıgül, bu başarının yalnızca müzikle açıklanamayacağını söyledi. Disiplin, emek ve gençlere doğru örnek olmanın önemine dikkat çeken sanatçı, Manifest grubunun bu açıdan önemli bir yerde durduğunu ifade etti.

"KIZIM DA ONLARI ÇOK SEVİYOR"

Kırmızıgül, paylaşımında kızının da Manifest hayranı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Manifest’in başarısını bu yüzden çok değerli buluyorum. Kızım da onları çok seviyor ve açıkçası bu beni mutlu ediyor. Çünkü son yıllarda bazı insanların küfrü, argoyu ve seviyesizliği sanat diye normalleştirdiği bir dönemde; gençlerin karşısına disiplinli, çalışan, üreten ve saygısını kaybetmeden başarılı olan genç müzisyenlerin çıkması çok önemli."

"BU ÜLKENİN GENÇLERİ DE EN AZ DÜNYA KADAR YETENEKLİ"

Manifest'in çok doğru bir yolda ilerlediğini söyleyen Kırmızıgül, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çocuklarımıza hayal kurduran, çalışmanın değerini gösteren ve başarı için emek gerektiğini hissettiren müzisyenlere ihtiyaç var. Manifest’in çok doğru bir yolda ilerlediğini düşünüyorum. Kendi kültürlerini kaybetmeden çok daha büyük başarılara ulaşabileceklerine inanıyorum. Çünkü bu ülkenin gençleri de en az dünya kadar yetenekli. Emeği geçenleri kutlarım."

Kırmızıgül’ün paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.