Manifest dünya starlarının menajeriyle anlaştı: İktidara yakın grupların hedefindeydi

Sosyal medyada sık sık iktidara yakın gruplar tarafından hedef gösterilen Manifest grubu, müzik sektöründe ses getirecek bir anlaşmaya imza attı.

Grup, daha önce Madonna, Lady Gaga, David Bowie ve The Rolling Stones gibi isimlerle çalışan ünlü menajer ve organizatör John Giddings ile anlaştı.

Manifest’i sahnede canlı izlemek için İstanbul’a gelen ünlü menajer, grubun Ülker Arena’daki kapalı gişe konserini takip etti. Konserin ardından taraflar arasında imzalar atıldı.

"GELİŞMELERİ YAKINDA DUYACAKSINIZ"

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Manifest, "Dünyaca ünlü starların kariyer mimarı John Giddings’le global temsilciliğimiz için Ülker Arena konseri sonrası anlaşma imzaladık. Gelişmeleri yakında duyacaksınız. Glad to have you with us, John!" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

9 Mayıs'ta Gaziantep'te konser veren Manifest, iktidara yakın bazı gruplar tarafından hedef alınmış, konserin iptal edilmesi için konvoy düzenlenmişti. Ancak konseri engelleme çabaları sonuç vermemiş, binlerce kişi konser alanını tamamen doldurmuştu.

Geçtiğimiz yıl Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserde ise giydikleri kıyafetler ve yaptıkları danslar nedeniyle hedef alınan Manifest grubu üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçları isnat edilen 6 grup üyesi hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.