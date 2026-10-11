Lvbel C5 hakkında karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat dersi alacak

Lvbel C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Bodur’un ifadesi alındı.

Sabah gazetesinin haberine göre savcılık, Bodur’u “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

“SÖZLERDE ÖZEL BİR KASTIM YOK”

İfadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtilen Bodur, şarkı sözlerini hayal kurarak yazdığını ve sözlerde özel bir kastının bulunmadığını savundu.

Rapçinin ifadesinde şu sözleri kullandığı aktarıldı:

“Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir.”

Bodur’un, CİMER’e yapılan şikâyetlerden haberdar olduktan sonra şarkıyı dijital platformlardan kaldırdığını söylediği belirtildi. Rapçinin, tartışma konusu olan bazı ifadelerin düet yaptığı Asya Alizade’ye ait olduğunu da savunduğu kaydedildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTI

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek Bodur hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Karar kapsamında rapçiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve pazartesi ile çarşamba günleri karakola giderek imza atma yükümlülüğü getirildi.

Bodur’un ayrıca Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etmesine karar verildi.