Konya'daki yurt krizine Demet Akalın el attı 'Kirayı ben halledeceğim'

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yurt krizi yüzünden 400 kız öğrencinin okula başlayamaması üzerine şarkıcı Demet Akalın harekete geçti. Sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere destek olacağını duyuran ünlü isim, yedi odalı bir evin kirasını bizzat karşılayacağını açıkladı.

VALİLİĞE ÇAĞRI YAPTI

Öğrencilerin mağduriyetini gidermek adına adım atan Demet Akalın, kişisel çabasının ardından yetkililere de seslendi. Sosyal medyada Konya Valiliğini etiketleyen şarkıcı, barınma sorununun tamamen ortadan kalkması için devlet kademelerinden ortak bir çözüm beklediğini belirtti.

"KİRAYI BEN HALLEDİCEM"

Öğrencilerden çok sayıda mesaj aldığını ve duruma kayıtsız kalamadığını ifade eden Akalın, "Bi 7 odalı bi ev bulup kirayı ben halledicem geriisi için bi çözüm buşabilirmiyiz" dedi. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.