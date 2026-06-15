Demet Akalın MEB'e isyan etti: Buna bir çözüm bulun!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından MEB'in paylaşımını alıntılayan Akalın, ara tatil uygulaması ve okulların kapanış tarihine yönelik eleştirilerde bulundu.

Akalın paylaşımında, “Buna bir çözüm bulun! Ara tatil kabus! Kalkacak dediniz, yazın ortası okul mu kapanır? Biz Avrupa değiliz. Mayıs olunca ne evde ne okulda duruyor çocuklar” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar ara tatil uygulamasına destek verirken, bazı kullanıcılar ise okulların geç kapanmasına tepki gösterdi.

MEB tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026'da açılacak, eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027'de sona erecek.