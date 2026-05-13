Kızılcık Şerbeti'nde 3 ayrılık birden!

Sezon finaline hazırlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde üç ayrılık birden yaşanacak. Ayrılacak iki oyuncunun ismi netleşirken, diğer oyuncu için ise görüşmeler sürüyor.

Dördüncü sezonuyla ekranlarda olan Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaline günler kala ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Dizinin dördüncü sezon final çekimlerinin cuma günü tamamlanacağı öğrenilirken, peş peşe ayrılıkların yaşanacağı ortaya çıktı.

Dizi, 22 Mayıs akşamı yayınlanacak 138’inci bölümüyle sezona ara verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide üç veda yaşanacağı öğrenilirken, kadrodan ayrılacak isimlerden ikisi netleşti. Daha önce diziden ayrılıp yeniden kadroya dahil olan Fatih Gühan ile Hamdi Alkan’ın projeye veda edeceği belirtildi.

Fatih Gühan dizide İlhami Hoca karakterini canlandırırken, Hamdi Alkan ise İlhami’nin babası Ulvi rolüyle izleyici karşısına çıkıyordu.

ÜÇÜNCÜ İSİM İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide bir oyuncunun daha ayrılığı için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ancak söz konusu ismin kim olduğu henüz netleşmedi.

Öte yandan yeni sezonda oyuncu kadrosuna Murat Aygen’in dahil olacağı öğrenildi.

