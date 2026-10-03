Kanseri yenen Semiramis Pekkan oğlunun mürüvvetini de gördü

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan ile Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani'nin birlikteliğinden dünyaya gelen oğulalrı Zoran Lalvani, dünya evine girdi. Hayatını Zoe Springer ile birleştiren oğlunun mutluluğuna ortak olan deneyimli sanatçı, hislerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞATTI

Oğlunun mürüvvetini görmekten duyduğu derin sevinci dile getiren Semiramis Pekkan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Bu özel anın kendisi için taşıdığı anlamı vurgulayan deneyimli sanatçı, "Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun" dedi.

ESKİ EVLİLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Magazin dünyasının yakından takip ettiği düğünün ardından Semiramis Pekkan'ın geçmiş yıllarda biten evliliği hakkında kurduğu cümleler yeniden hatırlandı. 1987 ile 1996 yılları arasında ünlü iş insanı Gulu Lalvani ile evli kalan sanatçı, o dönemi anlatırken "Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Londra'da boşandık. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" ifadelerini kullanmıştı.