Ajda Pekkan, önceki gün Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Pekkan, gazetecilerle kardeşinin sağlığı hakkında konuştu.

Sanatçı, akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecini tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan’ın sağlık durumu sorulunca duygulanarak şunları söyledi:

"Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya."