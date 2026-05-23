Ajda Pekkan müjdeyi verdi: Semiramis Pekkan sağlığına kavuştu
Ajda Pekkan, akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecini tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan hakkında, "Sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi" dedi.
Ajda Pekkan, önceki gün Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Pekkan, gazetecilerle kardeşinin sağlığı hakkında konuştu.
Sanatçı, akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecini tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan’ın sağlık durumu sorulunca duygulanarak şunları söyledi:
"Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya."
