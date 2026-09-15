James Bond’un yeni adresi belli oldu: Ünlü oyuncu herkesi şaşırttı

Hollywood'un unutulmaz James Bond oyuncularından Pierce Brosnan, 26 yıldır yaşadığı Malibu'daki evini satışa çıkardı. 73 yaşındaki oyuncunun yeni adresi de belli oldu.

73 yaşındaki Pierce Brosnan, eşi Keely Shaye Smith ile uzun yıllardır yaşadığı Malibu'daki görkemli malikaneyi yeniden satışa çıkardı. Dokuz yatak odası ve 14 banyosu bulunan lüks ev için 100 milyon dolar talep ediliyor.

Daha önce de aynı bedelle satışa sunulan malikane, Brosnan çiftinin hayatında uzun yıllardır önemli bir yere sahip.

KARARIN NEDENİ BOŞANMA DEĞİL

Ünlü çiftin evden ayrılma kararı, ilk etapta boşanma iddialarını akıllara getirse de asıl nedenin farklı olduğu belirtildi.

Çevrede yaşanan büyük yangınların çifti endişelendirdiği aktarıldı.

Brosnan ayrıca bölgenin deprem kuşağında bulunmasının da kararında etkili olduğunu belirtti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Brosnan ve eşi, Malibu'dan ayrıldıktan sonra Hawaii'nin Kauai adasındaki ikinci evlerini ana yaşam alanları haline getirmeyi planlıyor.

Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith'in, Malibu'daki 100 milyon dolarlık malikanelerini geride bırakarak daha sakin bir yaşam için Hawaii'deki evlerine yerleşeceği belirtildi.