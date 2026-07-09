İstanbul konseri iptal edilen ünlü şarkıcı hayatını kaybetti!

"Total Eclipse of the Heart" adlı şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Galli şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamada, Tyler'ın tedavi gördüğü Portekiz'deki hastanede, hayatını kaybettiği aktarıldı.

Mayıs ayında bağırsak ameliyatı geçiren Tyler bir süre suni komada tutulmuştu.

Tyler’ın 18 Haziran’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda vermesi planlanan konseri de sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmişti.

3 KEZ GRAMMY ADAYI OLDU

Asıl adı Gaynor Hopkins olan Tyler, 1977'de yayımladığı ilk albümü "The World Starts Tonight" ile müzik kariyerine adım attı. 1978'de "It's a Heartache" ile dikkat çeken Tyler, 1983'te yayımlanan "Total Eclipse of the Heart" ile dünya çapında başarı elde etti.

Grammy Ödülleri'ne 3 kez aday gösterilen Tyler, 2013'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere'yi temsil etti. Tyler, müziğe katkılarından dolayı 2022'de ise kraliyet nişanı ile onurlandırılmıştı.