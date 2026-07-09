Emel Müftüoğlu 22 kilo birden verdi! Son halini paylaştı
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, bir yılda 22 kilo birden vererek 85 kilodan 63 kiloya düştüğünü duyurdu. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Müftüoğlu, yaşadığı değişimle dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Bir yıl içinde tam 22 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı.
85 kilodan 63 kiloya düşen Müftüoğlu, doktoruyla birlikte çekilen karesini paylaştı. Bir yıl önce sağlık açısından zor bir dönemden geçtiğini belirten ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
"Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk tabii ki Halil Bey'in kontrolünde... Beni yeniden sağlığıma döndürdü. Teşekkürler doktorcum."
85 kilodan 63 kiloya düşen Emel Müftüoğlu'nun son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Ünlü şarkıcının fit görüntüsü takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
1990'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vurmuş olan Müftüoğlu, kendine has enerjik tarzı, kızıl saçları ve dönemin ruhunu yansıtan iddialı video klipleriyle hafızalarda yer edinmişti.
Profesyonel müzik hayatına 1985 yılında Erdal Çelik ile oluşturduğu "Emel-Erdal" ikilisiyle adım atmış, ilk solo albümü "Öyle Bir Aşk"ı ise 1990 yılında çıkarmıştı.