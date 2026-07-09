Emel Müftüoğlu 22 kilo birden verdi! Son halini paylaştı

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"Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk tabii ki Halil Bey'in kontrolünde... Beni yeniden sağlığıma döndürdü. Teşekkürler doktorcum."