İlik nakli olan Cansever'den yeni haber! 1 yıl boyunca yasaklandı

Almanya'da tedavi gören şarkıcı Cansever ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, doktor tavsiyesi doğrultusunda 1 yıl boyunca sahnelerden uzak kalacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçımızın devam eden tedavi süreci nedeniyle yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak kalması gerekmektedir. Bu süreçte kapalı mekanlarda sahne alması sağlık açısından uygun görülmemektedir. Cansever, tedavi süreci devam ederken stüdyo çalışmalarını sürdürecek ve yeni müzik projeleri üzerinde çalışmalarına devam edecektir. Sanatçımızın sağlık süreci titizlikle takip edilmekte olup önceliğimiz en sağlıklı şekilde yeniden sevenleriyle buluşmasıdır."

NE OLMUŞTU?

Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. 26 Mart tarihinde başarılı bir ilik nakli operasyonu geçiren şarkıcı, "Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.