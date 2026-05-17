Ayşe Hatun Önal 6 yıl sonra geri döndü

Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, 6 yıllık sessizliğini Venedik’te kliplendirdiği yeni şarkısı "Su Damlası" ile bozarak müziğe dönüş yaptı.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Ayşe Hatun Önal, yaklaşık 6 yıllık sessizliğini bozdu. Uzun süredir yeni bir şarkı çıkarmayan ünlü şarkıcı, müzik dünyasına geri dönüş yaptı.

Ayşe Hatun Önal, "Su Damlası" isimli yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. "Su Damlası" şarkısının söz ve bestesine müzisyen Murat Güneş imza attı. Şarkının aranjör koltuğunda ise Sabi Saltıel yer alıyor.

İtalya'nın Venedik şehrinde çekilen klibin yönetmenliğini ise Can Sarcan üstlendi.

MANKENLİKTEN ŞARKICILIĞA

1999 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyuran Ayşe Hatun Önal, mankenlik kariyerinin ardından müziğe yöneldi. 47 yaşındaki ünlü şarkıcı "Güm Güm" ve "Çak Bir Selam" gibi hit şarkılara imza attı.

