Halk TV Magazin Model grubu 10 yıl sonra İstanbul'da konser verdi!

10 yıllık aranın ardından yeniden bir araya gelen Model grubu, yıllar sonra İstanbul’da konser verdi. Binlerce kişi, grubun unutulmaz şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

2016’da dağılma kararı alan Model grubu, konser serisine başladı. 10 yıllık aranın ardından yeniden bir araya gelen grup, dönüş turnesi kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

İzmir'in ardından gerçekleşen İstanbul konserine binlerce kişi katıldı.

YAĞMURA RAĞMEN ALAN DOLDU

Yağışlı havaya rağmen binlerce müziksever, grubun hafızalara kazınan şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Eski albümlerden seslendirilen hit parçalar konser alanında büyük coşku yarattı.

SONRAKİ DURAK ANKARA

Yeniden birleşme turnesinin ilk konserini 15 Mayıs’ta İzmir’de veren Model, ayağının tozuyla İstanbul’a geldi. Büyük ilgi gören dönüş turnesi kapsamında grubun bir sonraki durağı ise 22 Mayıs’ta Ankara olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
