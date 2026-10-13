Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya dostane destek: Üzülme, ben çok eğlendim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan Hülya Avşar'ın kulis koridorlarında yürürken çekilen görüntülerine Erkan Petekkaya'nın yaptığı yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Petekkaya'nın tepki çeken sözlerinin ardından sessizliğini bozan Hülya Avşar, ünlü oyuncuya destek vererek "Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup, kollayan herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

ERKAN PETEKKAYA'NIN YORUMU BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Hafta sonu KKTC'de konser veren Hülya Avşar'ın kulis yolunda yürürken kaydedilen video kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın bu paylaşıma "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" şeklinde yaptığı eleştirel yorum, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti ve eleştiri oklarının hedefi olmasına yol açtı.

HÜLYA AVŞAR SESSİZLİĞİNİ DOSTANE MESAJLA BOZDU

Gelen sert eleştiriler ve büyüyen tartışmaların ardından Hülya Avşar meslektaşı Erkan Petekkaya'ya sahip çıktı. Çıkan haberlere üzülmemesini söyleyerek çok eğlendiğini belirten Avşar, samimi mesajıyla ikili arasındaki dostane ilişkiyi gözler önüne serdi.