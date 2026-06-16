Hazal Kaya ve Ali Atay’a şok haber! Maliyeti karşılayamadı

Hazal Kaya ile Ali Atay’ı bir araya getiren “Sekizinci Aile” dizisinin ikinci sezonu için yapılan hazırlıklar beklenmedik bir engelle karşılaştı. Yeni sezon çekimlerinin başlamasına kısa süre kala dizinin yeni sezonu iptal edildi.

Normal Film ile 25 Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin ikinci sezon çekimlerinin başlaması planlanıyordu. Hatta yeni sezonda hikayeye yeni karakterler dahil olacaktı.

BÜTÇE ENGELİNE TAKILDI

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre artan prodüksiyon ve oyuncu maliyetleri nedeniyle dizinini ikinci sezonu iptal edildi.

Disney Plus’ın global yönetiminin bütçeyi onaylamadığı ve bu nedenle yeni sezon planlarının durdurulduğu öğrenildi.

ŞÜKRAN OVALI KADROYA KATILMIŞTI

Yeni sezon için hazırlıklar sürerken, ünlü oyuncu Şükran Ovalı’nın da rakip ailenin kızı Ceylan karakteriyle kadroya dahil olduğu açıklanmıştı. Ancak alınan kararla birlikte bu planlar da askıya alınmış oldu.