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Halk TV Magazin Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

Kıvanç Tatlıtuğ, 80 milyon liralık lüks teknesini acil satışa çıkardı. Ünlü oyuncunun bu kararının arkasındaki neden ise duyanları duygulandırdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her yaz ailesiyle birlikte vakit geçirdiği lüks teknesiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Tatlıtuğ’un 1.5 milyon Euro yani güncel kurla 80 milyon lira değerindeki özel yapım teknesini satışa çıkardığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte yaz aylarında sık sık Ege kıyılarında vakit geçiriyor, “Mazu 52 HTS” model lüks teknesiyle tatilin keyfini çıkarıyordu.

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu - Resim : 1

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SATIŞ KARARININ ARKASINDAKİ ACI KAYIP

Akşam'ın haberine göre, Tatlıtuğ’un tekneyi satışa çıkarma kararının arkasında ise duygusal bir neden olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun, geçtiğimiz aylarda deniz kazasında hayatını kaybeden yakın dostu Halit Yukay’ın ardından teknesinde zor anlar yaşadığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Yukay'dan satın aldığı lüks tekneyi bu nedenle acil satış listesine koydu.

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kıvanç Tatlıtuğ Satış
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