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Halit Ergenç mirası aldı: Kendisine konak yaptıracak

Dedesinden miras kalan arsayı kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devralan Halit Ergenç, arazide planlanan site projesi yerine kendisi için Safranbolu konağı yapılmasını talep etti.

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Halit Ergenç mirası aldı: Kendisine konak yaptıracak
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Son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç, bu kez rol aldığı projelerle değil, dedesinden kalan mirasla gündeme geldi. Ergenç'in, kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldığı arsayla ilgili talebi dikkat çekti. Kendisine özel, geleneksel mimariye uygun bir Safranbolu konağı inşa edilmesini istedi.

Akif Yaman'ın özel haberine göre Halit Ergenç, dedesinden miras kalan arsayı kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldı.

İddiaya göre miras kalan arsa üzerinde modern bir site projesi hayata geçirilmesi planlanıyordu. Ancak Halit Ergenç'in bu projeye sıcak bakmadığı ve farklı bir öneri sunduğu iddia edildi.

Halit Ergenç mirası aldı: Kendisine konak yaptıracak - Resim : 1

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SAFRANBOLU KONAĞI İSTEDİ

Ünlü oyuncu, modern site yerine kendisi için geleneksel mimariye uygun bir Safranbolu konağı inşa edilmesini talep etti.

Konuyla ilgili Ergenç'ten ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Halit Ergenç Miras
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